The Pickup - Il blindato dell’amore ecco il trailer italiano ufficiale del nuovo film con Eddie Murphy

Preparati a ridere e emozionarti con "The Pickup - Il blindato dell’amore", la nuova commedia d’azione con Eddie Murphy. Questo film irresistibile promette scene esilaranti, colpi di scena e tanta simpatia, il tutto in un mix perfetto di avventura e romanticismo. Scopri il trailer ufficiale e immergiti nella trama che ti lascerà senza fiato. Non perdere l’appuntamento: dal 6 agosto su Prime Video!

Debutta il 6 agosto in streaming su Prime Video la nuova commedia d'azione che vede protagonista l'attore americano. Ecco trailer ufficiale e la trama di The Pickup - Il blindato dell'amore.

