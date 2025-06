The Lost Bus | teaser trailer del thriller con il premio Oscar Matthew McConaughey

Apple Original Films svela il teaser trailer di "The Lost Bus", il nuovo thriller con il premio Oscar Matthew McConaughey. Diretto dal candidato all’Oscar Paul Greengrass, il film promette un'emozionante corsa ad alta tensione ispirata a eventi veri, ambientata durante uno dei più devastanti incendi boschivi nella storia degli Stati Uniti. Preparati a vivere un’avventura coinvolgente, che arriverà su Apple TV+ questo autunno, portandoti nel cuore dell’azione e del rischio.

Oggi Apple Original Films ha presentato il teaser trailer di The Lost Bus, un dramma emozionante e ricco di azione diretto dal candidato all’Oscar Paul Greengrass e ispirato a eventi reali. In arrivo in autunno su Apple TV+, “The Lost Bus” è una corsa ad alta tensione attraverso uno degli incendi boschivi piĂą letali nella storia degli Stati Uniti. Uno sbandato autista di scuola bus (il premio Oscar Matthew McConaughey ) e un’insegnante devota ( America Ferrera, vincitrice di Emmy, SAG e Golden Globe) lottano per salvare 22 bambini intrappolati in un inferno di fiamme. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

In questa notizia si parla di: Lost Teaser Trailer Oscar

The Lost Bus: ecco il teaser trailer del nuovo film con Matthew McConaughey - Preparati a rimanere senza fiato: ecco il teaser trailer del nuovo film Apple Original, "The Lost Bus", con Matthew McConaughey.

The Lost Bus | Mattew McConaughey in un dramma ispirato ad una storia vera - Apple Original Films ha svelato il teaser trailer di The Lost Bus, il drama movie con Matthew McConaughey ispirato ad una storia vera. Leggi su universalmovies.it

The Lost Bus, il teaser trailer del film [HD] - Un film con Matthew McConaughey, America Ferrera, Yul Vazquez, Ashlie Atkinson, Danny McCarthy. Leggi su mymovies.it

“The Lost Bus”, il nuovo film original di Apple TV+ con Matthew McConaughey e America Ferrera ispirato a eventi reali - Apple Original Films ha presentato il teaser trailer di “ The Lost Bu s”, un dramma emozionante e ricco di azione diretto dal candidato all’Oscar® Paul Greengrass e ispirato a eventi reali. Leggi su teleblog.it