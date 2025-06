The Lost Bus | Matthew McConaughey salva 22 bambini da un inferno di fuoco nel teaser del film

Preparati a vivere un’emozione intensa con "The Lost Bus", il nuovo thriller diretto da Paul Greengrass. Con Matthew McConaughey protagonista, il film ci porta nel cuore di un drammatico salvataggio: 22 bambini intrappolati tra le fiamme dell’inferno californiano. Un racconto ispirato a una storia vera che promette suspense e coraggio, disponibile in streaming su Apple TV+ questo autunno. La domanda è: riuscirà l’attore a salvare i piccoli?

Il teaser del thriller mozzafiato diretto da Paul Greengrass, tratto da una storia vera; il film prodotto da Jason Blum e Jamie Lee Curtis uscirà in streaming in autunno su Apple TV+. Matthew McConaughey fa ritorno sullo schermo a tutta velocità. Nel teaser trailer di The Lost Bus lo vediamo intento a guidare un autobus in un inferno di fiamme per salvare un gruppo di bambini intrappolati in un incendio in California. Tratta da una storia vera, la pellicola interpretata anche da America Ferrera nei panni di un'insegnante approderà in streaming su Apple TV+ in autunno. A dirigere è il regista Paul Greengrass, che ha preso in mano una sceneggiatura di Brad Ingelsby ispirata al libro nonfiction di Lizzie Johnson Paradise: One Town's Struggle to Survive an American Wildfire. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - The Lost Bus: Matthew McConaughey salva 22 bambini da un inferno di fuoco nel teaser del film

