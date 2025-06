The Legend of Zelda | posticipata la data di uscita del live-action!

La saga epica di The Legend of Zelda si prepara a conquistare il grande schermo, ma con un piccolo twist: il film live-action, inizialmente previsto per il 26 marzo 2027, arriverà ora il 7 maggio 2027. Nintendo, attraverso Miyamoto, ha annunciato un rinvio di sei settimane per perfezionare la qualità del progetto. Un’anticipazione che non farà altro che alimentare l’attesa dei fan, pronti a scoprire un nuovo capitolo della loro avventura cinematografica.

Il tanto atteso film live-action ispirato alla saga di The Legend of Zelda subirà un leggero rinvio. A comunicarlo ufficialmente è Nintendo, tramite un post pubblicato sull'account X (Twitter) della compagnia. L'uscita, inizialmente fissata per il 26 marzo 2027, è stata posticipata di circa sei settimane: la nuova data è ora il 7 maggio 2027. Miyamoto: "Useremo questo tempo per migliorarne la qualità". Il leggendario creatore della serie, Shigeru Miyamoto, ha spiegato il motivo del ritardo con un breve messaggio rivolto ai fan: "Per motivi di produzione, stiamo spostando l'uscita del film live-action di The Legend of Zelda al 7 maggio 2027.

