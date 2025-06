The Legend of Zelda | Il film Sony ha una nuova data d’uscita

Il mondo dei videogame si prepara a vivere una nuova avventura cinematografica con "The Legend of Zelda". Dopo un’attesa che ha tenuto col fiato sospeso i fan, Sony Pictures ha annunciato uno spostamento di data, portando l’epico film nell’estate del 2027. Un cambiamento che promette di rendere questa trasposizione ancora più epica e coinvolgente. Shigeru Miyamoto di Nintendo ha commentato con entusiasmo questa novità , sottolineando l’importanza di creare un’opera all’altezza delle aspettative dei fan.

Il film ispirato al celebre videogame The Legend of Zelda ha ottenuto una nuova data d’uscita. Nel mese di marzo Sony Pictures ha svelato i piani di sviluppo del film ispirato al celebre titolo Nintendo, e con essi anche la data di d’uscita nelle sale (26 marzo 2027). Bene, a distanza di qualche mese, lo studios ha annunciato di aver spostato il film ad uno slot piĂą estivo, ovvero il 7 maggio 2027. Shigeru Miyamoto di Nintendo ha scritto sui social media: “ Sono Miyamoto. Per motivi di produzione, stiamo posticipando la data di uscita del film live-action di The Legend of Zelda al 7 maggio 2027. 🔗 Leggi su Universalmovies.it © Universalmovies.it - The Legend of Zelda | Il film Sony ha una nuova data d’uscita

In questa notizia si parla di: Film Data Uscita Legend

Daniel Day-Lewis torna nei cinema con Anemone e Focus Features svela la data di uscita del film - Dopo una lunga pausa dal 2017, Daniel Day-Lewis torna in scena con "Anemone". Focus Features ha recentemente annunciato la data di uscita del film, che promette di segnare un emozionante ritorno per l'acclamato attore.

Smash Into Pieces: una data live in Italia a settembre! https://metallus.it/smash-into-pieces-una-data-live-in-italia-a-settembre/… #SmashIntoPieces @HellfireBooking @legend_milano @smashintopieces Partecipa alla discussione

SMASH INTO PIECES, a Settembre per una data unica a Milano #smashintopieces: https://metal.it/note.aspx/98040/smash-into-pieces-a-settembre-per-una-data-unica-a-milano/… Partecipa alla discussione

Il film di The Legend of Zelda è stato rinviato, vediamo la nuova data di uscita - Shigeru Miyamoto ha annunciato che il film dal vivo di The Legend of Zelda è stato rinviato, comunicando la nuova data di uscita e spiegando brevemente i motivi del ritardo. Leggi su msn.com

The Legend of Zelda: Il Film è stato rinviato, Nintendo svela la nuova data di uscita - Con un messaggio diretto ai fan, Shigeru Miyamoto ha annunciato che The Legend of Zelda: Il Film, l’atteso adattamento cinematografico live- Leggi su msn.com

The Legend of Zelda, cambia la data d'uscita! Nintendo e Sony rinviano il live-action - action di The Legend of Zelda di Wes Ball si farà attendere un po' più del previsto. Leggi su cinema.everyeye.it