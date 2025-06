The Last of Us 2 la reazione del co-creatore all' ira dei fan delusi per l' uscita di scena di un certo person

La morte di uno dei personaggi più amati di The Last of Us 2 ha scatenato una vera bufera di critiche tra i fan delusi. Ma Craig Mazin, co-creatore della serie, risponde con stile: tra ironia e frecciatine affettuose, lancia un messaggio che mette in chiaro come anche le assenze possano essere una scelta strategica. E mentre Pedro Pascal sembra essere ovunque, la serie dimostra che i protagonisti sono molto più di un volto sullo schermo.

La morte di uno dei personaggi più amati di The Last of Us 2 ha fatto infuriare i fan, ma il Craig Mazin risponde con ironia e lancia una frecciatina affettuosa all'attore del momento. Pedro Pascal è fuori da The Last of Us 2, ma dentro praticamente tutto il resto. Questo, in sintesi, il messaggio - tra il serio e l'ironico - lanciato da Craig Mazin, co-creatore della serie basata sul famoso videogioco, per rispondere all'ondata di critiche scatenata dall'uscita di scena di Joel nella seconda stagione. La morte di Joel e la reazione del pubblico La scomparsa di uno dei personaggi più amati della serie HBO The Last of Us - interpretato da un Pedro Pascal in stato di grazia - ha scosso profondamente i fan. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - The Last of Us 2, la reazione del co-creatore all'ira dei fan, delusi per l'uscita di scena di un certo person

In questa notizia si parla di: Last Reazione Creatore Uscita

Mara Carfagna insultata in diretta, la reazione furiosa: “Vergognati, sciacallo!” - Un acceso confronto televisivo ha infuocato l'ultima puntata de L'aria che tira su La7, con Mara Carfagna insultata in diretta dal giornalista Luca Telese.

The Last of Us 2, la reazione del co-creatore all'ira dei fan, delusi per l'uscita di scena di un certo person - La morte di uno dei personaggi più amati di The Last of Us 2 ha fatto infuriare i fan, ma il Craig Mazin risponde con ironia e lancia una frecciatina affettuosa all'attore del momento. Leggi su movieplayer.it

The Last of Us 2 è pronto a uscire e dal teaser si annuncia ancora più intenso - The Last of Us 2 ha finalmente una data di uscita ufficiale (e mondiale) La seconda stagione della serie ... Leggi su gqitalia.it

The Last Of Us, la data d’uscita ufficiale della serie Sky e NOW - L'uscita di The Last of Us L’apocalittico teaser poster appena rilasciato annuncia ... Leggi su fanpage.it