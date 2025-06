The Art of Being Beautiful | guida ai rituali di bellezza delle donne parigine della Belle Époque Spoiler | molti ancora validi

Scopri i segreti senza tempo delle donne parigine della Belle Époque con *The Art of Being Beautiful*: un viaggio tra rituali di bellezza raffinati e saggezza estetica che ancora oggi possono ispirarci. Un patrimonio di eleganza e cura di sé, più attuale di quanto pensiamo. Quante lezioni possiamo apprendere dal passato per valorizzare la nostra bellezza? Parliamone con l’autrice, scopriamolo insieme.

