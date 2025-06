Test raduno trasferte internazionali e Coppa | Milan tutti gli impegni dell' estate

L'estate del Milan si preannuncia intensa e carica di emozioni, tra test di allenamento, trasferte internazionali e la prestigiosa Coppa Italia. Dall'inizio di luglio fino alla sfida con il Bari, i rossoneri vivranno momenti di grande adrenalina, pronti a dare il massimo in ogni appuntamento. Scopri il calendario completo con date e location di ogni evento, perché questa stagione promette spettacolo e passione senza sosta.

