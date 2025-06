Terrore sull' autobus | passeggero senza biglietto semina il caos a bordo

Una giornata di caos e paura a Perugia: un passeggero senza biglietto ha scatenato il panico a bordo di un autobus, opponendo resistenza e provocando feriti. La situazione è precipitata nel momento dei controlli, culminando con l’arresto di un uomo nigeriano di 36 anni con precedenti. Un episodio che mette in luce ancora una volta l’importanza del rispetto delle regole e della sicurezza pubblica.

Perugia, 9 giugno 2025 - Ha seminato il terrore a bordo di un autobus cittadino, perché voleva viaggiare senza pagare il biglietto, per poi dare in escandescenze al momento dei controlli. Arrestato in flagranza di reato un nigeriano di 36 anni, senza fissa dimora e con precedenti di polizia, ritenuto responsabile dei reati di resistenza a un pubblico ufficiale, lesioni personali e porto abusivo di oggetti atti ad offendere, fattispecie, quest’ultima, per cui è stato deferito in stato di libertà . Allertati dal personale di Busitalia, i Carabinieri sono intervenuti, riportando la calma a bordo. L'uomo, infatti, in evidente stato di alterazione, si è opposto al controllo, avventandosi sia contro il personale addetto al trasporto pubblico che nei confronti dei militari intervenuti. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Terrore sull'autobus: passeggero senza biglietto semina il caos a bordo

