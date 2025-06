Terribile incidente a Chieti | tra le vittime anche Thomas Bojano 27 anni | chi era

Un dramma che ha lasciato senza parole la città di Chieti, segnando profondamente la comunità. Tra le vittime anche Thomas Bojano, 27 anni, un giovane conosciuto e amato da molti. Un impatto devastante ha trasformato una giornata estiva in un tragico ricordo, portando dolore e rabbia. Le sirene delle ambulanze hanno interrotto bruscamente il silenzio di quella che fino a poco prima era una tranquilla domenica, lasciando un segno indelebile nel cuore di tutti.

Un dramma della strada ha scosso profondamente la comunità teatina nel tardo pomeriggio di domenica 8 giugno. Un impatto violentissimo tra più veicoli ha trasformato una tranquilla giornata estiva in una scena di morte e devastazione. Il bilancio è pesantissimo: quattro le vittime, tutte di età molto diversa ma unite da un destino tragico. Le sirene delle ambulanze e dei mezzi di soccorso hanno interrotto bruscamente il silenzio di quella che sembrava una domenica come tante, mentre la Statale 656 veniva chiusa per consentire le operazioni di soccorso e rilievo. Erano circa le 17 quando è scattato l’allarme: la collisione, avvenuta a poca distanza dallo stadio Guido Angelini, ha visto coinvolte tre auto. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it