Terribile accusa contro Fabrizio Corona | Ha cercato di mettermi la lingua in bocca ecco chi l’ha detto

Fabrizio Corona ancora sotto i riflettori, ma questa volta non per uno scoop, bensì per un’accusa sconvolgente. Durante una diretta, una giovane influencer ha accusato l’ex re dei paparazzi di aver tentato di metterle la lingua in bocca in modo forzato, riportando alla luce un episodio risalente a anni fa. Una dichiarazione che rischia di riaccendere le polemiche e mettere nuovamente Corona al centro del dibattito pubblico.

Fabrizio Corona torna al centro della scena, ma non per un nuovo scoop o un progetto professionale. A riaccendere i riflettori su di lui è stata un’accusa inaspettata e imbarazzante lanciata in diretta da una giovane influencer. Stavolta, l’ex re dei paparazzi non racconta, ma viene raccontato: al centro del polverone c’è un presunto tentativo di bacio forzato, avvenuto anni fa, ma tornato d’attualità in modo fragoroso. A parlare è Greta De Santi, tiktoker e volto noto del reality Ex On The Beach Italia, che nel corso di una live su Twitch con lo youtuber GrenBaud ha svelato un episodio vissuto a casa di Corona, lasciando tutti spiazzati. 🔗 Leggi su Donnapop.it © Donnapop.it - Terribile accusa contro Fabrizio Corona: «Ha cercato di mettermi la lingua in bocca», ecco chi l’ha detto

In questa notizia si parla di: Accusa Fabrizio Corona Terribile

Garlasco, Corona accusa: insulti choc di Paola Cappa e legami oscuri. “Tutte cagate”, replica lo zio Ermanno su Falsissimo - Corona accusa Paola Cappa di “mancato controllo della rabbia” a Garlasco. Leggi su quilink.it

Guai per Fabrizio Corona: l’ex paparazzo condannato a un anno - Fabrizio Corona condannato a un anno per evasione: fu fermato a Genova mentre era in permesso dai domiciliari. Leggi su donnaglamour.it

Andrea Sempio tallonato da Fabrizio Corona, costretto a nascondersi in un negozio: "Inseguito pure in auto" - Il racconto dell'avvocata Angela Taccia: "Lo ha inseguito in macchina" ... Leggi su virgilio.it