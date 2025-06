Terremoto violentissimo poi il folle gesto | morto così il politico di destra

scuotere le fondamenta della città e le anime dei suoi abitanti. La terra ha tremato con una potenza devastante, portando distruzione e sgomento, mentre nel caos emerge un tragico episodio che sconvolge ulteriormente il paese: la morte di Cos236, figura di spicco della destra politica. Un terremoto di questa portata non è solo un disastro naturale, ma un richiamo alla fragilità di tutto ciò che di più prezioso abbiamo.

La mattina era iniziata come tante, con le strade della capitale già inondate di traffico e la consueta fretta dei pendolari. A Bogotá il cielo era terso, l’aria fresca. Nei parchi, nei mercati, nelle aule scolastiche, il tempo sembrava procedere secondo un ordine ordinario e fragile, quando all’improvviso ogni cosa si è come incrinata. Il terreno ha vibrato per lunghi secondi. Non una scossa fugace, ma un’onda lenta, profonda, che ha fatto tremare i vetri, oscillare i lampioni, sgretolare la quiete. Il panico ha attraversato i volti: chi è corso fuori, chi ha cercato i figli, chi ha solo pregato. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it