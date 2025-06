Terrassa in festa - Festa della bontà di bufala a Terrassa Padovana

Preparati a vivere un’estate all’insegna del gusto e della tradizione con “Terrassa in Festa”, la 18ª edizione della Festa della Bontà di Bufala a Terrassa Padovana. Dal 27 giugno al 6 luglio 2025, il Parco Gasparotto si trasformerà nel cuore pulsante delle sagre, dove sapori autentici e allegria si incontrano per celebrare le eccellenze locali. Scopri tutti gli eventi e lasciati conquistare dall’atmosfera unica di questa straordinaria manifestazione padovana!

La 18esima edizione "TERRASSA IN FESTA" - 9° FESTA DELLA BONTA' DI BUFALA. Terrassa Padovana (PD) presso il Parco Gasparotto in Via Mameli (dietro il municipio) 27-28-29 giugno - 3-4-5-6 luglio 2025.? TUTTE LE SAGRE, FESTE E MANIFESTAZIONI NEL PADOVANO ? Il programma Venerdì 27 giugno.

Terrassa in festa - Festa della bontà di bufala - Tante le specialità che proporrà lo stand gastronomico, tra cui gnocchi, bigoli, tagliatelle e pasticcio al ragù di bufala, caprese di bufala, roast beef di bufala, tagliata di bufala ... Leggi su padovaoggi.it

