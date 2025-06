Terra profitti e geopolitica | così le agri-holdings estere stanno colonizzando l’Ucraina agricola nel silenzio dell’UE

Mentre a Kiev si difende la sovranità nazionale, un’altra battaglia silenziosa si svolge tra le fila di multinazionali e agri holdings estere. Attraverso contratti di affitto e strutture societarie offshore, le terre fertili dell’Ucraina vengono conquistate senza spargimento di sangue, ma con un impatto profondo sul futuro del paese e del suo settore agricolo. Questa guerra nascosta sta riscrivendo i confini di un territorio strategico e ricco di potenziale.

A Kiev si combatte per la sovranità, ma intanto la vera guerra si gioca nei campi: quelli già affittati da multinazionali invisibili. A colpi di contratti d'affitto, scatole societarie registrate in paradisi fiscali e pressioni "riformiste" ben calcolate, le terre nere d'Ucraina – le più fert.

