Tentata rapina ai danni di un commercialista e della moglie condannato un 50enne

Una vicenda che scuote la comunità di Muro Leccese: Gianni Pulimeno, 28 anni di Cursi, condannato a quattro anni di carcere e a una multa di 1.400 euro per tentata rapina ai danni di un commercialista e della moglie. La sentenza, emessa dopo un procedimento approfondito, rappresenta un importante messaggio di giustizia e fermezza contro la criminalità. Scopriamo insieme i dettagli di questa vicenda che ha coinvolto due persone e una piccola comunità.

MURO LECCESE - È stato condannato a quattro anni di reclusione, più il pagamento di una multa di 1.400 euro Gianni Pulimeno, 28enne di Cursi, accusato della tentata rapina ai danni di un commercialista di Muro Leccese e della moglie avvenuta nel novembre 2021. La sentenza è stata emessa.

