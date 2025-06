Tenta di evitare il controllo dei carabinieri aveva in auto una frusta ed un bastone | denunciato

In un intervento tempestivo, i carabinieri del comando provinciale hanno intercettato un veicolo sospetto che tentava di evitare il controllo. All’interno, una frusta e un bastone: oggetti che destano immediatamente preoccupazione e che sono stati alla base della denuncia. La presenza di armi improprie in circolazione rappresenta un rischio per la sicurezza pubblica, rafforzando l’impegno delle forze dell’ordine nel mantenere la tranquillità cittadina, garantendo che nessuno possa aggirare le regole senza consequence.

I carabinieri del comando provinciale hanno messo in campo una pattuglia mobile di zona, unità che viene impiegata per svolgere servizi di controllo del territorio a largo raggio in determinate aree cittadine, allo scopo di prevenire e reprimere reati, controllare persone sospette, eseguire. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it © Cataniatoday.it - Tenta di evitare il controllo dei carabinieri, aveva in auto una frusta ed un bastone: denunciato

In questa notizia si parla di: Controllo Carabinieri Tenta Evitare

Folle inseguimento: fugge a un controllo e sperona i carabinieri con a bordo la compagna incinta - Bologna, 14 maggio 2025 - Un'incredibile follia stradale si è consumata a Borgo Panigale-Reno, dove un uomo in fuga da un controllo dei carabinieri ha coinvolto la propria compagna incinta.

Trovati con la droga nell'auto e in casa, poi uno tenta la fuga: arrestati due ragazzi I Carabinieri della compagnia di Latina durante i controlli fermano un 23enne e un 21enne di Sabaudia, sequestrati cocaina e hashish I Carabinieri della Sezione… Partecipa alla discussione

Spacciatore sorpreso dai carabinieri, tenta di evitare il controllo ma viene denunciato - che il soggetto stesse tentando di eludere un eventuale accertamento di polizia, hanno deciso di sottoporlo a controllo. Leggi su lanazione.it

Tenta di evitare l’alt dei carabinieri e fugge, raggiunto e arrestato: beccato con la droga nell’auto - Ammanettato un 21enne che stava percorrendo le strade di Fiuggi ad alta velocità. Leggi su tunews24.it

Tenta di corrompere i carabinieri per evitare alcol test, uomo denunciato a Partinico - Uno straniero di 45 anni è stato fermato alla guida dell’auto ubriaco dai carabinieri di Partinico, nel palermitano. Leggi su tg24.sky.it