Tendenze unghie che non tramontano mai | sunset manicure

Se sei alla ricerca di un look estivo che non passa mai di moda, la sunset manicure è la tendenza che fa per te. Ispirata ai colori caldi e avvolgenti del tramonto, questa tecnica combina tonalità sfumate e vibranti per creare un effetto unico e affascinante sulle unghie. Perfetta per esaltare l’abbronzatura e aggiungere un tocco di magia ai tuoi look estivi, la sunset manicure diventa un vero must-have. Via libera alla creatività e alla bellezza senza tempo!

Originali, colorate e perfette per l’estate: su Instagram c’è una nuova ispirazione unghie che omaggia la “ golden hour ”, e cioè la sunset manicure. Una tendenza destinata, a dispetto del nome, a non tramontare mai. Come suggerisce il nome, la sunset manicure è ispirata ai colori del tramonto, mescolati abilmente per riprodurre le nuance sognanti e mozzafiato che il cielo assume in estate quando il sole cala sotto la linea dell’orizzonte. Via libera dunque ad arancione, corallo, rosso, fucsia, ma anche lilla, lavanda e oro. La sunset manicure è la nail art perfetta per l’estate. Questo look gioca con sfumature e abbinamenti inaspettati che risultano perfetti quando le giornate sono più lunghe e la luce colpisce in modo più caldo la pelle e le unghie. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Tendenze unghie che non tramontano mai: sunset manicure

In questa notizia si parla di: Sunset Manicure Unghie Tendenze

