Temptation Island 2025 | coppie tentatrici numero puntate e nuovo montaggio

Manca meno di un mese al grande ritorno di Temptation Island 2025, il reality estivo più seguito di Canale 5, pronto a regalarci nuove emozioni tra tentazioni, drammi e colpi di scena. Con Filippo Bisciglia ancora alla guida, la stagione promette novità, tra numero di puntate e un montaggio rivisitato. Le riprese sono iniziate il 3 giugno, ma cosa ci riserverà questa edizione? Scopriamolo insieme!

Manca meno di un mese al debutto ufficiale di Temptation Island 2025, il reality estivo di Canale 5 che ogni anno tiene incollati milioni di spettatori tra tradimenti, falò e lacrime. Al timone resta Filippo Bisciglia, volto storico del programma prodotto da Maria De Filippi. La partenza è fissata per giovedì 3 luglio, in prima serata e in streaming su Mediaset Infinity. Le riprese sono iniziate il 3 giugno, ma non senza colpi di scena! Scopriamo tutto nel dettagli e chi potrebbe partecipare di Uomini e Donne. Temptation Island 2025: addio Sardegna, benvenuta Calabria. Dopo undici stagioni consecutive, Temptation Island abbandona l’iconico Is Morus Relais di Santa Margherita di Pula, in Sardegna. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it © Anticipazionitv.it - Temptation Island 2025: coppie, tentatrici, numero puntate e nuovo montaggio

In questa notizia si parla di: Temptation Island Coppie Tentatrici

“Temptation Island”, brutto colpo per Bisciglia: Mediaset ha deciso - "Temptation Island", il reality dei sentimenti per eccellenza, si prepara a tornare su Canale 5, ma per il conduttore Bisciglia è in arrivo un brutto colpo.

Temptation Island 2025: ecco quando va in onda la prima puntata e la nuova location - Si avvicina l'inizio di Temptation Island 2025: dalle coppie ai tentatori e le tentatrici, fino alla nuova location, tutto sul reality. Leggi su donnaglamour.it

Temptation Island 2025: tra i tentatori spunta un ex amatissimo di Uomini e Donne - Manca sempre meno all’inizio di una delle trasmissioni più attese dell’estate: Temptation Island, il docu- Leggi su tuttosulgossip.it

Uomini e Donne, un ex corteggiatore approda a Temptation Island? L’indiscrezione - Temptation Island, tra i nomi spunta un ex corteggiatore di Martina De Ioannon: l’indiscrezione accende i fan di UeD. Leggi su notizie.it