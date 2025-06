Teenage Dream | 29 agosto a Lignano Sabbiadoro la festa dedicata agli anni 2000 con le hit di Disney Channel High School Musical e molto altro

Preparati a rivivere gli anni d'oro della tua adolescenza! Il 29 agosto a Lignano Sabbiadoro, torna Teenage Dream, il concerto-party dedicato alle hit di Disney Channel, High School Musical e molto altro. È la festa di tutti: un evento unico che trasforma i ricordi in musica e allegria. Non perdere l'occasione di vivere un'esperienza indimenticabile, perché questa sarà...

È “la festa di tutti”, il concerto che non c’era mai stato, se non nelle camerette, sotto la doccia, in macchina e con gli amici a fine serata. Si chiama TEENAGE DREAM ed è il più grande concerto party dedicato agli anni 2000, che il 2000 lo vuole ripercorrere interamente, soprattutto attraverso le hit di Disney Channel che da più di vent’anni creano aggregazione e divertimento. TEENAGE DREAM è soprattutto una vera e propria festa con un live show che, oltre alle hit di Disney Channel, include le colonne sonore di High School Musical, Camp Rock, Hannah Montana, le canzoni degli One Direction e di tanti altri protagonisti di quegli anni, che hanno segnato almeno due generazioni di ragazze e ragazzi. 🔗 Leggi su Udine20.it