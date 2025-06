tecnologia e innovazione serve il coraggio di guardare oltre

Tecnologia e innovazione richiedono il coraggio di osare e di guardare oltre l’orizzonte. Quarant’anni fa, in Puglia, Domenico Favuzzi avviava una piccola società di servizi informatici: oggi guida Exprivia, un colosso internazionale con 4.000 dipendenti e un piano da un miliardo di euro. Un successo costruito con pazienza e visione. Favuzzi afferma: "Per innovare davvero, servono le persone giuste e il coraggio di guardare oltre". Che realtà nascerà ora dall’integrazione con Present?

QUARANT’ANNI FA, in Puglia, Domenico Favuzzi fondava una piccola società di servizi informatici. Oggi guida Exprivia, un gruppo presente in dieci Paesi, con 4.000 dipendenti e un piano industriale da un miliardo di euro. Una crescita paziente e costruita con cura. "Per innovare davvero – dice – servono le persone giuste e il coraggio di guardare oltre". Favuzzi, Exprivia ha appena completato l’integrazione con il gruppo Present. Che realtà nasce da questa unione? "Una realtà più solida, completa. Present è un’azienda con oltre trent’anni di esperienza nelle infrastrutture digitali, nelle applicazioni a valore e nei servizi gestiti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net