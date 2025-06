Team Hopplà al Giro d’Italia Next Gen | Lorello guida con successo

Il team Hopplà224 al Giro d’Italia Next Gen under 23 si prepara a scrivere un’altra affascinante pagina di successo. Con Riccardo Lorello, il talento toscano, che ha recentemente trionfato nella tappa finale del Giro della Campania under 23, la squadra si appresta a conquistare nuove sfide e vittorie. L’energia e la passione di questo team promettono di fare la differenza lungo le impegnative tappe da Rho a Pinerolo, per dimostrare ancora una volta il loro spirito vincente.

È un Team Hopplà che continua a vincere quello che si appresta a prendere parte da domenica prossima al Giro d’Italia Next Gen under 23 che scatterà da Rho in Lombardia per concludersi il 22 giugno dopo 8 tappe con 14.100 metri di dislivello e 1.057 km a Pinerolo in Piemonte. L’ultima prodezza firmata nel fine settimana con il successo del campione toscano il fiorentino Riccardo Lorello nell’ultima tappa del Giro della Campania under 23. Lorello reduce dalla recente Corsa della Pace con la maglia della Nazionale Azzurra diretta da Marino Amadori, dove ha vinto la classifica finale del gran premio della montagna, ha dimostrato un’ottima condizione, che in pratica continua a sfoggiare dall’inizio della stagione a parte un breve periodo per un problema fisico. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Team Hopplà al Giro d’Italia Next Gen: Lorello guida con successo

In questa notizia si parla di: Giro Lorello Team Hopplà