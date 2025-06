Tchoukball | Rovello Sgavisc campioni d' Italia delusione per i Ferrara Monkeys

Il weekend di Ferrara si è acceso di emozioni e adrenalina, con la finale nazionale di Tchoukball che ha visto i Rovello Sgavisc conquistare il titolo italiano, lasciando i Ferrara Monkeys delusi dopo una sfida avvincente. Una stagione ricca di passione e crescita per il torneo, che ha coinvolto numerosi appassionati locali. Concludendo, questa manifestazione ha confermato quanto il Tchoukball stia diventando un protagonista affermato nel panorama sportivo italiano.

Ferrara Monkeys lottano e ci provano, ma il titolo italiano lo vincono i Rovello Sgavisc. Delusione tra i ferraresi, che in finale perdono al termine di una finale combattuta. Un fine settimana importante per il Tchoukball, che a Ferrara vanta numerosi iscritti, giunta al termine della stagione 2024-2025. Il programma delle finali italiane si è articolato in due giornate al palasport di Ferrara. Nella giornata di sabato in campo i giovani per i playoff Under 14, dove la squadra del settore giovanile del Ferrara Tchoukball è stata impegnata nelle fasi finali del campionato italiano per difendere il titolo di campione nazionale conquistato lo scorso anno. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net