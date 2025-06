Tavolo tecnico sulle Fonderie Pisano in Comune | Pochi ragionamenti da fare bisogna delocalizzare

Questa mattina, a Palazzo di Città, si è svolto un importante tavolo tecnico sulla delicata vicenda delle Fonderie Pisano. Convocato dal presidente della Commissione Ambiente Arturo Iannelli, l’incontro ha riunito rappresentanti di enti come Arpac, Istituto Zooprofilattico e Asl, per affrontare con decisione la difficile scelta di delocalizzare. È fondamentale prontamente agire per tutelare ambiente e salute pubblica, valutando tutte le opzioni possibili con chiarezza e responsabilità.

Si è svolta questa mattina a Palazzo di Città una riunione del tavolo tecnico dedicato alla vicenda delle Fonderie Pisano. Convocato dal presidente della Commissione Ambiente Arturo Iannelli, l'incontro ha visto la partecipazione dei rappresentanti di Arpac, Istituto Zooprofilattico, Asl, uffici.

