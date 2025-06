Tare ha scelto il prossimo attaccante del Milan | ha giocato titolare in nazionale

Il Milan si prepara a scrivere il proprio futuro con una scelta ambiziosa e strategica. Secondo fonti affidabili, il neo direttore sportivo Igli Tare ha già puntato il prossimo attaccante che potrà fare la differenza sotto la guida di Allegri. La scoperta in nazionale ha rafforzato la sua convinzione: questa mossa potrebbe rivoluzionare le sorti dei rossoneri nella prossima stagione. Ma chi sarà realmente il nuovo volto del Milan in attacco?

Il neo direttore sportivo dei rossoneri avrebbe già deciso quale sarà il prossimo centravanti della squadra in vista della stagione che verrà: lo ha seguito in nazionale (LaPresse) – SerieANews.com Prende forma a rilento il nuovo Milan targato Igli Tare e Massimiliano Allegri. I rossoneri stanno muovendo i primi passi, soprattutto in uscita. Reijnders sarà un nuovo calciatore del Manchester City, mentre restano in bilico le situazioni di Maignan, Theo Hernandez e Leao. Il portiere è richiesto dal Chelsea, che ha presentato una proposta ufficiale da 15 milioni di euro. 🔗 Leggi su Serieanews.com