Tappa a Napoli per Ultima Chiamata il tour finale dei CCCP – Fedeli Alla Linea

Preparati a vivere un’estate indimenticabile: i leggendari CCCP – FEDELI ALLA LINEA tornano con il loro tour finale, "Ultima Chiamata". Dal 27 giugno, partendo dalla Cavea dell'Auditorium Parco della Musica di Roma, questa band simbolo della scena italiana ci accompagnerà in un viaggio attraverso la loro musica rivoluzionaria. Cresce l’attesa per un evento che segnerà la conclusione di un’epoca. Non perdere l’occasione di assistere a questa storica performance!

