Tamponamento a catena fra quattro auto in FiPiLi | sei feriti estratti dalle lamiere

Un grave tamponamento a catena lungo la FiPiLi si è verificato oggi pomeriggio, coinvolgendo quattro auto e un mezzo pesante, con sei feriti estratti dalle lamiere. I vigili del fuoco di Firenze Ovest sono intervenuti prontamente per garantire la sicurezza e soccorrere i feriti, dimostrando ancora una volta il loro ruolo fondamentale nelle emergenze stradali. La dinamica dell’incidente evidenzia quanto sia cruciale prestare attenzione alla guida, anche in condizioni di traffico intenso.

FIRENZE – I vigili del fuoco del distaccamento di Firenze Ovest, sono intervenuti alle 17,15 di oggi (9 giugno) nel comune di Scandicci sul tratto della FiPiLi al chilometro 5 in direzione di Firenze, per un incidente stradale avvenuto tra 4 autovetture e un mezzo pesante. Intervenuti con una squadra, un polisoccorso, i vigili del fuoco hanno garantito la sicurezza dello scenario e operato con cesoie e divaricatore per estrarre dagli abitacoli sei persone rimaste bloccate e affidate al personale sanitario. . 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

