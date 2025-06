Tamara Ianni Eva Mikula e Mario Maccione a Belve Crime

Non solo Massimo Bossetti a Belve Crime. Domani, in prima serata su Rai 2, Francesca Fagnani si ritroverà faccia a faccia con altri protagonisti della cronaca nera: le collaboratrici di giustizia Tamara Ianni e Eva Mikula e l'ex Bestia di Satana Mario Maccione. Chi è Tamara Ianni. Collaboratrice di giustizia, Tamara Ianni è stata una figura centrale nella lotta alla criminalità organizzata nel litorale romano. La sua testimonianza ha avuto un ruolo determinante nel maxiprocesso contro il clan Spada del 2018, contribuendo all' arresto di 32 affiliati accusati di associazione mafiosa. Una decisione, quella di collaborare, che ha comportato rischi personali e familiari.

Appuntamento domani in prima serata su Rai 2. In studio anche Tamara Ianni e la testimonianza sul clan Spada

Eva Mikula a Belve Crime: "Insultata per 30 anni, attendo le scuse dai familiari delle vittime della Uno Bianca" - Tamara Ianni, la donna che ha fatto saltare il sistema degli Spada a Ostia e Eva Mikula, la fidanzata di Fabio Savi della banda della Uno bianca

