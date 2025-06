talentuosa e sorridente un vuoto incolmabile

Gessica, talento e sorriso inconfondibili, ha lasciato un vuoto profondo nei nostri cuori. Una giovane atleta cresciuta con passione e dedizione, ora ci uniamo nel dolore condividendo il suo ricordo. La sua energia rester√† per sempre impressa nella nostra memoria e nelle nostre vittorie. Daje Gessi, tira una... vittoria da lass√Ļ, perch√© il suo spirito continuer√† a guidarci ogni giorno.

Alcuni sentimenti legano tutti indistintamente, il dolore √® uno di questi. Gessica era una nostra atleta da sei anni, una ragazza che abbiamo cresciuto e amato. Questa notizia ci ha lasciato un enorme vuoto che mai colmeremo. Ci stringiamo alla famiglia, che √® anche la nostra, quella con cui abbiamo esultato e condiviso momenti di meravigliose felicit√†. Siamo a pezzi. Ci mancherai Gessi, il numero 8 sar√† sempre e solo tuo. Daje Gessi tira una bomba, facci un ace sotto la curva". Questo il messaggio della Futura Volley Tolentino. Gessica Vulpe giocava in under 16 e in seconda divisione, ruolo centrale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it