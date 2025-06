Tajani | L’assalto alla Freedom Flotilla? Hanno tentato di entrare in acque israeliane è stata una provocazione E aggiunge | Inutile ora riconoscere la Palestina

Le tensioni sul fronte internazionale continuano a scuotere il nostro paese, con Tajani e Meloni sotto i riflettori per le loro reazioni all’attacco della Freedom Flotilla. Mentre alcuni speravano in un silenzio assordante, il ministro degli Esteri non si è tirato indietro, puntando il dito contro Greta Thunberg e altri attivisti. La scena politica italiana si attende ora un dibattito acceso e una posizione chiara di fronte a un episodio che rischia di alimentare nuove tensioni internazionali.

“Aspettiamo con ansia il vibrato e fermo silenzio di condanna di Giorgia Meloni e Giuseppe Tajani .”. È la battuta che circolava ieri sulle prevedibili reazioni del governo italiano e del ministro degli Esteri dopo l’attacco delle forze armate israeliane alla nave della Freedom Flotilla. In realtà, il ministro è intervenuto eccome sull’argomento. Colpa di Greta & soci. Per Tajani infatti la responsabilità di quanto accaduto è di Greta Thunberg e compagni: “Il problema è che loro hanno cercato di entrare in acque territoriali israeliane con una manifestazione che era provocatoria”, ha infatti dichiarato, “Era una piccola imbarcazione e non è che potesse portare grandi aiuti: era soltanto una manifestazione politica. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Tajani: “L’assalto alla Freedom Flotilla? Hanno tentato di entrare in acque israeliane, è stata una provocazione”. E aggiunge: “Inutile ora riconoscere la Palestina”

