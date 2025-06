Tai Chi al Giardino di Piazza Vittorio

Prendi una pausa rigenerante e immergiti nell’armonia del Tai Chi al Giardino di Piazza Vittorio! Domenica 22 giugno, dalle 10:00 alle 12:00, ASD Visconde Kung Fu ti invita a scoprire questa antica disciplina cinese nel cuore di Roma Capitale, durante il Festival dello sport e del Sano Buon Vivere. Un’occasione unica per migliorare benessere e equilibrio, condividendo un’esperienza di pace e energia. Non mancare, perché il tuo corpo e la tua mente ti ringrazieranno!

Domenica 22 giugno dalle ore 10:00 alle ore 12:00, all’interno dell’Evento Festival dello sport e del Sano Buon Vivere Roma Capitale, la ASD Visconde Kung Fu propone una lezione aperta di Tai Chi Chuan, un’antica disciplina cinese, presso il Giardino di Piazza Vittorio. Il Festival dello sport. 🔗 Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - Tai Chi al Giardino di Piazza Vittorio

