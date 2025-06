Taglio del nastro tra i giochi Il Parco dell’Acqua come nuovo

CERRO MAGGIORE (Milano) celebra un nuovo inizio con l'inaugurazione del rinnovato Parco dell'Acqua, situato alle spalle di Villa Dell’Acqua. L’evento “ViviAmo il parco” ha trasformato questo spazio in un punto di incontro per tutte le età, con una pista di pump track, nuovi giochi e aree ideate per il divertimento quotidiano. Un luogo dove la comunità può riscoprire il piacere di stare all’aperto e condividere momenti speciali.

CERRO MAGGIORE (Milano) Inaugurato il rinnovato Parco Dell'Acqua, alle spalle di Villa Dell'Acqua, sede della biblioteca comunale in via San Carlo. L'iniziativa intitolata "ViviAmo il parco" ha segnato la riapertura di uno spazio completamente riqualificato. Al suo interno sono stati realizzati una pista di pump track, nuovi giochi per bambini e aree pensate per essere fruite ogni giorno da persone di tutte le età, dalle famiglie ai più giovani fino agli anziani. Il sindaco Nuccia Berra ha commentato con entusiasmo l'evento: "È una grande soddisfazione vedere il sorriso dei tanti bambini e ragazzi che già si sono divertiti con le nuove attività pensate proprio per loro.

