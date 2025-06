Taglio dei tassi come difesa anti dazi le stime Bce sul Pil

L’ottavo taglio dei tassi della BCE in un anno rappresenta forse l’ultima spiaggia prima di un possibile cambio di rotta, a meno che le tensioni protezionistiche statunitensi non sfocino in una crisi più profonda. Con la sua decisione, Christine Lagarde ha aperto uno spiraglio di incertezza, lasciando spazio a interpretazioni e a possibili mosse future, mentre le stime sul PIL indicano una traiettoria di rallentamento economico.

L'ottavo taglio dei tassi della Bce in un anno dovrebbe essere l'ultimo, a meno di un ulteriore terremoto economico portato dall' offensiva protezionistica Usa, tale da costringere Francoforte a rimettere mano alla politica monetaria. In questo senso, nella conferenza con la quale ha annunciato la sforbiciata di 25 punti base che ha portato il tasso sui depositi al 2%, Christine Lagarde ha lasciato uno spiraglio aperto e non sono pochi gli analisti pronti a scommettere su un ulteriore intervento dell'Eurotower. Per la prossima riunione del Consiglio direttivo del 24 luglio è atteso uno stop alle sforbiciate, ma Donald Trump ha fissato dal 9 luglio il via ai dazi del 50% per l'Europa e un' escalation nella guerra commerciale potrebbe portare pesanti ripercussioni sulla crescita dell'Eurozona.

