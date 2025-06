Taglieri M5s | La Asl 02 ignora le regole regionali sull’assistenza domiciliare

Il Movimento 5 Stelle denuncia un atteggiamento irresponsabile della ASL 02, che senza rispettare le regole regionali sull’assistenza domiciliare, mette a rischio la qualità e la trasparenza del servizio. Questa autonomia non autorizzata rischia di limitare il diritto dei pazienti alla libera scelta e di creare un precedente preoccupante nel settore sanitario. È ora di chiamare all’ordine chi agisce senza trasparenza e rispetto delle normative.

«La Asl 02 continua a procedere in totale autonomia, disattendendo in maniera grave le disposizioni regionali in materia di Assistenza domiciliare integrata (Adi), mettendo a rischio il principio di libera scelta per i pazienti e aprendo scenari preoccupanti in termini di trasparenza e. 🔗 Leggi su Chietitoday.it © Chietitoday.it - Taglieri (M5s): "La Asl 02 ignora le regole regionali sull’assistenza domiciliare"

In questa notizia si parla di: Regionali Assistenza Domiciliare Taglieri

ASSISTENZA DOMICILIARE: TAGLIERI (M5S), “ASL CHIETI CONTINUA A VIOLARE DIRETTIVE, AUDIZIONE URGENTE” - CHIETI – “La Asl 2 continua a procedere in totale autonomia, disattendendo in maniera grave le disposizioni regionali in materia di Assistenza Domiciliare Integrata (ADI), mettendo a rischio il princi ... Leggi su abruzzoweb.it

Assistenza domiciliare integrata Fvg supera obiettivo Pnrr - La Regione Fvg ha raggiunto e superato l'obiettivo intermedio 2024 previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) per l'Assistenza Domiciliare Integrata (Adi). Leggi su ansa.it

Assistenza domiciliare integrata, Salutequità “Italia in chiaroscuro” - ROMA (ITALPRESS) – Il 2026 è a un passo e il PNRR parla chiaro: si deve passare dal 4% circa di assistenza domiciliare integrata ... Leggi su msn.com