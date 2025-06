Swat 8 su rai 2 | data di uscita della stagione finale e curiosità

La tanto attesa stagione 8 di SWAT, l'ultima del popolare spin-off, ha debuttato negli Stati Uniti il 18 ottobre 2024 e si concluderà il 16 maggio 2025. Con i suoi 22 episodi ricchi di azione e suspense, la serie sta lasciando i fan in trepidante attesa per la sua messa in onda italiana, prevista probabilmente per l'autunno 2025 su Rai 2. Resta sintonizzato: l'epilogo di questa avventura è ormai alle porte.

La stagione 8 di SWAT rappresenta l'ultima produzione della serie, composta da 22 episodi. La sua messa in onda ha avuto luogo negli Stati Uniti a partire dal 18 ottobre 2024, con conclusione il 16 maggio 2025. In Italia, questa stagione rimane ancora inedita e si attende una programmazione ufficiale da parte di Rai 2. La trasmissione della nuova stagione è prevista probabilmente durante l'autunno 2025, seguendo il consueto schema delle stagioni precedenti che vede un ritardo di alcuni mesi rispetto alla messa in onda statunitense. Quando debutta la stagione 8 di SWAT su Rai 2?. Previsioni sulla data di trasmissione.

