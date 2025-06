Swag e Criptovalute | migliaia di investitori coinvolti nella criptotruffa all’italiana

Negli ultimi mesi, migliaia di investitori italiani sono stati coinvolti in una criptotruffa orchestrata dalla società Swag OU, con sedi a Tallin e Roma. Promettendo investimenti garantiti in criptovalute, molti hanno visto i propri risparmi svanire nel nulla. La nostra Associazione dei Consumatori si sta mobilitando per aiutare chi è caduto in questa trappola, offrendo supporto e consigli preziosi per tutelare i propri diritti e recuperare quanto possibile.

Nelle ultime settimane numerosi gli investitori che si sono rivolti alla nostra Associazione dei Consumatori per aver investito i propri risparmi in cripto valute attraverso la Società Swag OU con sede a Tallin in Estonia e a ROMA. Tali investimenti proposte come forme garantite, avendo la.

