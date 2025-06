Svolta digitale in Puglia | ok al progetto dei ' Centri di Intelligenza Artificiale' nella Pubblica Amministrazione

La Puglia fa un passo deciso verso il futuro digitale, con l’approvazione del progetto dei centri di intelligenza artificiale nella pubblica amministrazione. Un’innovazione che mira a semplificare i processi e rafforzare la collaborazione tra istituzioni, costruendo una Pubblica Amministrazione più efficiente e vicina ai cittadini. Con questo ambizioso piano, la regione si prepara a diventare un modello di innovazione digitale nel panorama italiano.

"L'innovazione che passa per la semplificazione e la collaborazione per costruire una nuova Pubblica Amministrazione". Con queste parole il Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, annuncia l'avvio del progetto 'HubCentri regionali I. A. per la Pubblica Amministrazione', finanziato.

