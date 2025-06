Svilar tra Milan e rinnovo Il punto sul portiere della Roma e le possibili alternative

La situazione di Svilar alla Roma si fa sempre più intricata: il portiere, considerato uno dei migliori della Serie A, non ha ancora raggiunto un accordo per il rinnovo e le alternative non mancano. Tra le possibili soluzioni, spicca il interesse del Milan di Allegri, che potrebbe approfittarne per rafforzare la propria linea tra i pali. La sfida è aperta: quale sarà il futuro del numero uno giallorosso?

Non arrivano buone notizie per quanto riguarda la permanenza di Svilar alla Roma. Il miglior portiere della Serie A infatti non ha ancora trovato l'accordo per il suo prolungamento con adeguamento di contratto con i giallorossi e su di lui ci sono diversi squadre fra cui il Milan di Max Allegri.

