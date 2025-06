Svilar tra gli obiettivi se parte Maignan | il confronto tra i due dice che

Mentre Mike Maignan si avvicina alla possibilità di lasciare il Milan per approdare al Chelsea, il futuro tra i pali rossoneri si apre a nuove sfide. Con le difficoltà di continuità e infortuni che hanno segnato la sua stagione, il club valuta diverse opzioni per garantire stabilità e prestazioni elevate. Tra queste, spicca Mile Svilar, il portiere della Roma, reduce da una stagione sorprendente, pronto a competere per il ruolo di titolare e scrivere un nuovo capitolo nella sua carriera.

Mike Maignan è pronto a lasciare il Milan direzione Chelsea. Il francese, anche quest'anno non è riuscito a trovare continuità come nell'anno dello scudetto. Sono due le cause principali di questo calo: la guida tecnica instabile e i troppi infortuni. Tra le scelte per difendere la porta rossonera nella prossima stagione c'è Mile Svilar. Portiere della Roma che arriva da una stagione fenomenale.

