Svilar in bilico la Roma cerca il sostituto | Perri guida il casting

Mile Svilar, protagonista di una stagione da record, si trova ora in bilico tra conferme e possibili partenze. La Roma, alla ricerca di un sostituto all’altezza, si affida a Perri per guidare il casting e valutare le opzioni più adatte. In vista di un’estate cruciale, i giallorossi devono fare le scelte giuste per rinforzare la rosa e puntare ad alzare ulteriormente l’asticella. La sfida è aperta: quale sarà il futuro del portiere serbo?

Archiviata una stagione impegnativa, per la Roma è tempo di riflettere pienamente sul calciomercato. I giallorossi sono consapevoli di trovarsi di fronte ad un’estate estremamente delicata e da non sbagliare, per costruire una rosa di alto livello. Il direttore tecnico Florent Ghisolfi dovrebbe fare i conti anche con le richieste per i gioielli del club, tra cui Mile Svilar. Il serbo è reduce dalla miglior stagione della sua carriera, in cui ha dato prova di essere uno dei portieri più interessanti del panorama internazionale. L’estremo difensore sarebbe finito nel mirino di diverse società , dal Milan fino all’Arsenal. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Svilar in bilico, la Roma cerca il sostituto: Perri guida il casting

