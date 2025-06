Svilar della discordia Ranieri pronto a intervenire | nuove pretendenti in Premier

Il calcio è un palcoscenico di continui cambiamenti e sfide ardue, e la Roma si trova ancora una volta al centro di questa arena vibrante. Con Ranieri pronto a intervenire e nuove pretendenti in Premier League, i giallorossi devono affrontare una stagione di rinascita senza rivoluzioni radicali, ma con una strategia di rinnovamento intelligente. La giornata si presenta complicata, tra addii e dubbi, mentre il mercato entra nel vivo e il futuro della squadra si fa sempre più incerto.

Scelto il proprio condottiero, è chiaramente una Roma chiamata a cambiare pelle quella che ci si para davanti, senza rivoluzioni come professato da Ranieri ma bisognosa di una bella rinfrescata. Il mercato comincia ad entrare nel vivo, e quella di oggi non è di certo una giornata iniziata col piede giusto per il popolo giallorosso con riguardo ai pilastri della squadra da cui ripartire: Angelino è ad un passo dall'Al Hilal, l'Inghilterra tenta il buon N'Dicka e tiene banco la solita questione del rinnovo di Svilar, un qualcosa che non fa dormire sonni tranquilli alla capitale. Il "Giù le mani" della prima pagina de Il Romanista, con tanto di foto del portiere belga accanto a Ranieri (il riferimento è anche al pressing di Gravina per averlo come ct della Nazionale) esprime perfettamente il pensiero dei tifosi, ma se ciò sarà realtà è per ora un mistero.