Sveva Alviti sposa chic col doppio abito scivolato

Un evento indimenticabile, che ha unito eleganza, glamour e un tocco di magia cinematografica, lasciando tutti senza fiato e segnando un capitolo speciale nella storia delle nozze italiane.

È stato un matrimonio elegante, raffinato e dal sapore cinematografico quello tra Sveva Alviti e Andrea Bruno, celebrato il 6 giugno 2025 a Roma. L’attrice, icona di stile e volto amato del grande schermo, ha incantato gli ospiti con due abiti da sogno firmati Alberta Ferretti. Dopo la cerimonia, il ricevimento si è svolto in una cornice esclusiva nel cuore della Città Eterna, tra architetture senza tempo e dettagli floreali ricercati. Un evento che ha celebrato non solo l’amore ma anche l’eleganza e il glamour italiano. Sveva Alviti e Andrea Bruno: storia di un amore. Una coppia al bacio Sveva Alviti, attrice romana classe 1984, famosa a livello internazionale anche per aver interpretato Dalida nel biopic diretto da Lisa Azuelos, ha trovato l’amore in Andrea Bruno, imprenditore lontano dallo showbiz. 🔗 Leggi su Lookdavip.tgcom24.it © Lookdavip.tgcom24.it - Sveva Alviti sposa chic col doppio abito scivolato

In questa notizia si parla di: Sveva Alviti Sposa Chic

Festival di Cannes 2025: Sveva Alviti con corto sleek e ingellato e i beauty look più belli del terzo carpet - Al Festival di Cannes 2025, Sveva Alviti strega il pubblico con il corto "Sleek e Ingellato". Durante la terza giornata sulla Croisette, i riflettori si accendono su tre film d'autore: "Dossier 137", "Sirat" e "Amrum".

Sveva Alviti, il beauty look da sposa - Capelli effetto sleek, incarnato radioso e un classico della manicure. Leggi su vanityfair.it

Sveva Alviti sposa (con occhiali da sole): i due abiti, le scarpe con la data la location e il bouquet non tradizionale - L'attrice ha detto sì nella chiesa di Santa Maria in Tempulo a Roma mentre la festa, per pochi amici, sul rooftop del Bvlgari Hotel. Leggi su corriere.it

Sveva Alviti, maxi fiocchi e piume per convolare a nozze con Andrea Bruno - Per il grande giorno la sposa ha optato per due abiti dalle linee essenziali, ma con dettagli che mescolano romanticismo ... Leggi su vanityfair.it