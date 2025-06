Supplenze immissioni in ruolo e percorsi abilitanti | calendario scadenze 2025

Con l’arrivo dell’estate, l’attenzione del personale scolastico si concentra sulle imminenti scadenze per supplenze, immissioni in ruolo e percorsi abilitanti per il 2025. Un periodo cruciale che richiede pianificazione e tempestività per garantire un avvio sereno del nuovo anno scolastico. Scopri le date da segnare in agenda e preparati al meglio per affrontare tutte le procedure: ecco il calendario completo delle scadenze 2025.

Con la conclusione delle lezioni, l’attenzione del personale scolastico si proietta inevitabilmente verso l’anno scolastico 202526. L’estate rappresenta un periodo cruciale, denso di adempimenti e scadenze improrogabili per tutti gli aspiranti a supplenze e a immissioni in ruolo. Sia per i docenti precari con esperienza sia per i neofiti, i mesi di giugno, luglio e . . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

