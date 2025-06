Supplenze docenti 2026 come si fa a insegnare su posto sostegno senza titolo?

Le supplenze sui posti di sostegno senza titolo rappresentano ancora un'eccezione nel sistema scolastico italiano, generando ingiustizie e incertezze. Con la speranza di una riforma definitiva, si punta a coprire tutti i posti vacanti già con le assunzioni del 2025/26 e attraverso corsi di specializzazione straordinari per circa 60.000 docenti, oltre al TFA ordinario. Scopriamo insieme come questa battaglia possa portare a un cambiamento concreto e duraturo.

