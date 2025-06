superman dopo i test screening james gunn rivede il montaggio e abbandona la struttura a episodi

Superman torna sotto i riflettori con una svolta epocale: James Gunn abbandona la struttura a episodi, puntando su un racconto più classico e coinvolgente. La Warner Bros. trema all’idea di questa rivoluzione narrativa, mentre il nuovo film si trasforma in un vero e proprio work in progress. Dopo i test screening, l’Uomo d’Acciaio si prepara a conquistare il pubblico con una narrazione più diretta e avvincente. A riportarlo...

Via la narrazione episodica: il nuovo Superman diventa (di nuovo) un work in progress. E la Warner Bros. inizia a sudare freddo. Altro giro, altra corsa per Superman. James Gunn ha deciso di dire addio alla struttura a episodi con cui aveva immaginato il suo Uomo d'Acciaio: niente più "Lunedì", "Martedì" e compagnia bella: dopo i primi test screening, il film cambia pelle e punta su una narrazione più tradizionale, tutta d'un fiato. A riportarlo sono World of Reel e The Hot Mic, che confermano che la decisione nasce dalle reazioni (ancora) tiepide del pubblico. Il Superman di James Gunn non ingrana Manca pochissimo all'uscita del nuovo Superman e dietro le quinte si respira un certo nervosismo. 🔗 Leggi su Movieplayer.it