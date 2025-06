Superbike GP Emilia-Romagna 2025 | programma orari tv streaming

Sei pronto a vivere l’adrenalina del Superbike GP Emilia Romagna 2025? Sul circuito di Misano Adriatico, intitolato a Marco Simoncelli, si accenderà un weekend ricco di emozioni, sfide e sorprese. Con la nostra guida completa a programma, orari, TV e streaming, non perderai neanche un istante di questa tappa cruciale del Mondiale. Preparati a tifare i tuoi piloti preferiti e a vivere una delle tappe più avvincenti della stagione!

Siamo pronti per vivere l’attesissimo fine settimana del Gran Premio d’Italia, sesto appuntamento del Mondiale superbike 2025. Si gareggerà sul tracciato di Misano Adriatico, intitolato a Marco Simoncelli, e ci attenderà una tappa di estrema importanza per l’intera stagione e non solo perchè si disputerà all’interno dei nostri confini. Arriviamo al round romagnolo con la classifica generale del campionato dedicato alle moto derivate di serie che vede Nicolò Bulega al comando con 252 punti e un margine di vantaggio di 31 lunghezze sul suo rivale per il titolo, ovvero Toprak Razgatlioglu. Terza posizione per Danilo Petrucci con 146 punti contro i 141 di Alvaro Bautista, quindi quinto Andrea Locatelli con 126. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Superbike, GP Emilia-Romagna 2025: programma, orari, tv, streaming

