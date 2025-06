Supera le macchine e travolge due vigili del fuoco

Un episodio drammatico lungo la Paullese mette in luce il rischio e l'imprevedibilità delle emergenze stradali. Ieri mattina, un’auto in fiamme ha attirato l’intervento dei vigili del fuoco di Cremona, ma un'auto avrebbe sorpreso tutti, superando la coda e travolgendo due vigili impegnati nelle operazioni. Un incidente che sottolinea l'importanza della massima attenzione alla sicurezza sulle strade.

Ha superato la coda di auto ferme e travolto due vigili del fuoco impegnati a spegnere un veicolo in fiamme. L’incidente è avvenuto ieri mattina lungo la Paullese, all’altezza della ditta Zerbi in territorio comunale di Grumello Cremonese. Poco prima delle 11 una squadra dei vigili del fuoco di Cremona è intervenuta perchè un’Alfa Romeo Giulietta era andata a fuoco. Arrivati sul posto sono iniziate le operazioni di spegnimento e, come capita in questi casi, si è creata una coda di auto. Un 75enne residente in zona, alla guida di un Citroen, ha pensato bene di superare tutta la coda. Quando si è accorto dei vigili del fuoco era troppo tardi: ha letteralmente travolto i due vigili con gli idranti in mano, facendoli sbalzare di alcuni metri. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Supera le macchine e travolge due vigili del fuoco

