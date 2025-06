Super walls 2025 | la street artist olandese JDL firma la sua prima opera a pavimento a Cadoneghe

Super Walls 2025 si arricchisce di un tocco innovativo grazie all’intervento dell’artista olandese JDL, che firma la sua prima opera a pavimento a Cadoneghe. Un progetto speciale che trasforma lo spazio urbano in un’espressione artistica unica e coinvolgente. Questo intervento segna un nuovo capitolo nel suo percorso creativo, offrendo al pubblico una prospettiva diversa e coinvolgente sulla street art. Non un murale verticale, come quello già...

Si arricchisce con un progetto speciale l’edizione 2025 di Super Walls: nel fine settimana, l’artista olandese JDL ha concluso la sua seconda opera per la Biennale di Street Art, firmando a Cadoneghe un intervento unico nel suo percorso artistico. Non un murale verticale, come quello già. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it © Padovaoggi.it - Super walls 2025: la street artist olandese JDL firma la sua prima opera a pavimento a Cadoneghe

