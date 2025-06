Summit sugli Oceani Guterres | possiamo ripristinare ricchezza mari

A Nizza si apre la terza conferenza delle Nazioni Unite sugli oceani, un evento cruciale che riunisce oltre 60 leader mondiali per affrontare le sfide di mari in crisi. Con l’urgenza di preservare queste risorse vitali da surriscaldamento, inquinamento e sovrasfruttamento, il summit punta a tracciare un percorso concreto verso il ripristino della ricchezza degli oceani. È il momento di agire: il futuro dei nostri mari dipende da noi.

Nizza, 9 giu. (askanews) -Si è aperta a Nizza la conferenza delle Nazioni Unite sugli Oceani; presenti oltre 60 capi di Stato e di governo in Costa Azzurra, tra cui molti leader del Pacifico e dell'America Latina. È la terza conferenza sul tema, con l'obiettivo di proteggere meglio un oceano sempre più surriscaldato, inquinato e sovrasfruttato. Il primo a parlare è stato il presidente francese Emmanuel Macron che ha invitato alla "mobilitazione" e al "multilateralismo" per affrontare gli "oceani in ebollizione". Sempre in apertura è interventuo anche il Segretario generale dell'Onu Antonio Guterres che ha fatto un appello al rispetto del diritto internazionale, precisando che "i mari profondi non possono diventare il Far West". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Summit sugli Oceani, Guterres: possiamo ripristinare ricchezza mari

In questa notizia si parla di: Oceani Sugli Summit Guterres

La luce sugli oceani (2016) come finisce: spiegazione finale - Scopri come si conclude "La luce sugli oceani", il commovente film del 2016 diretto da Derek Cianfrance e interpretato da un cast d'eccezione tra cui Michael Fassbender e Alicia Vikander.

Conferenza Onu sugli oceani. Guterres: i fondali non diventino un "Far West" - Ursula von der Leyen: "L'Europa investirà un miliardo di euro in 50 progetti in tutto il mondo" per la conservazione, la scienza e la pesca sostenibile ... Leggi su msn.com

Summit sugli Oceani, Guterres: possiamo ripristinare ricchezza mari - Si è aperta a Nizza la conferenza delle Nazioni Unite sugli Oceani; presenti oltre 60 capi di Stato e di governo in Costa Azzurra, tra cui molti leader del Pacifico e dell’Am ... Leggi su askanews.it

Guterres avverte, oceani non diventino Far West - Gli oceani non devono diventare un ''Far West'' dell'estrazione mineraria: questo il messaggio lanciato dal segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres, in una r ... Leggi su msn.com