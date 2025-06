Summit di Stato pic nic di famiglia e giacigli di fortuna I tre volti di Villa Pamphili

Una domenica a Villa Pamphili rivela i suoi molteplici volti: tra picnic di famiglia, gite all’aria aperta e incontri di stato, il parco custodisce anche un inquietante segreto. La sua foresta ha assistito a momenti di gioia e di dramma, svelando il suo dualismo tra innocenza e mistero. Un luogo che, tra bellezza e ombre, continua a sorprendere chi lo attraversa, lasciando una domanda irrisolta: cosa si nasconde dietro la sua facciata?

Una domenica affollata di feste, runner e coppie a passeggio tra la boscaglia in cui sono stati ritrovati i corpi di una donna e di una bimba e la residenza usata per gli incontri di Stato.

