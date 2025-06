‘Summertime 2025’ | presentato il programma

Preparati a vivere un'estate all'insegna del jazz con Summertime 2025, la rinomata rassegna estiva della Fondazione Musica per Roma alla Casa del Jazz. Dal 5 giugno al 9 agosto, oltre 40 concerti tra talenti emergenti, nuove tendenze e grandi orchestre ti aspettano per un'esperienza musicale indimenticabile. Scopri il programma e lasciati coinvolgere dalle note di una stagione che promette emozioni senza fine.

Dal 5 giugno al 9 agosto ritorna Summertime, la rassegna estiva prodotta dalla Fondazione Musica per Roma alla Casa del Jazz che presenta nell’arco di 2 mesi le migliori proposte del jazz contemporaneo italiano e internazionale, dalle stelle emergenti alle nuove tendenze ( New Waves ), alle grandi orchestre. Il programma di oltre 40 concerti è stato presentato oggi dall’ Assessore alla Cultura di Roma Capitale?Massimiliano Smeriglio, dall’Amministratore Delegato della Fondazione Musica per Roma Raffaele Ranucci e con la partecipazione straordinaria di Enrico Rava, Paolo Fresu, Enzo Pietropaoli e Roberto Gatto che si esibiranno stasera nell’ omaggio speciale a Chet Baker insieme a Stefano Bollani. 🔗 Leggi su Funweek.it